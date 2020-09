Travbanen i Billund er solgt for 60 millioner kroner

Artiklen er opdateret med oplysninger om købssum, og at Kirkby ønsker at hjælpe ponnyklubben med nye rammer, hvor de fortsat kan dyrke deres hobby.

Det er nu vedtaget, at ved udgangen af 2021 er det slut med travløb i Billund. Banen bliver solgt, skriver JydskeVestkysten.

Det er et flertal af aktionærerne i Billund Trav A/S, som på en ekstraordinær generalforsamling mandag aften, har besluttet at sælge travbanen til Kirkbi A/S for ikke under 58 millioner kroner, skriver avisen.

Kirkby skriver i en pressemeddelelse mandag aften: At de køber arealet for 60 millioner kroner, og at de nu gerne vil i dialog med Billund Pony Travklub om, 'hvorvidt vi kan hjælpe dem videre og eventuelt bidrage til at skabe nogle rammer, hvor børnene kan fortsætte med at dyrke deres hobby og sport'.

Hvad hjælpen til ponnyklubben består af, er der ikke oplysninger om.

Travbanen skal bruges til byudvikling

Kirkbi A/S er Lego-familien Kirk Kristiansen holdingselskab, som har købt travbanen for 60 millioner kroner.

Det er meningen, at der skal bygges boliger og erhverv på den 200.000 kvadratmeter store grund.