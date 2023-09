Drøm går i opfyldelse for Lego-fan

- Så det handler også om at inspirere alle dem, der kommer på besøg i huset til at bruge Lego klodsen og alle de her elementer på måder, de slet ikke har overvejet før. Og det vil man se her i udstillingen, siger Katrine Kirk og peger på den broderede brudekjole, som er fløjet hele vejen fra Australien og kan tages på.

Ikke kun for børn

Kelly Bartlett har bygget med Lego, siden hun var barn sammen med sine brødre, og det har hun holdt ved også som voksen.

- Lego er for børn, men det er bestemt også for voksne. De færreste voksne er klar over alle de kreative muligheder, der er med Lego. Jeg kender mange voksne, som tegner og maler, og der kan man smide Lego med i den pulje, som en måde at udfolde sin kreativitet, siger Kelly Bartlett.