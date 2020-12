Efter svensk grænselukning: Lokalt selskab sætter flere julefly ind til Bornholm

Mandag aften, da nyheden om den svenske grænselukning for rejse i transit til Bornholm kom, begyndte et større puslespil i DATs hovedkvarter i Vamdrup.

Medarbejderne startede straks med at oprette yderligere flyvninger, skifte flyplaner, koordinere besætninger og informere passagerer, så situationen for rejsende til Bornholm måske bliver reddet.

- At rejse hjem til jul for nogle er ofte det eneste tidspunkt at se familie og venner. Vi startede straks med at tilføje yderligere flyvninger til de næste dage for at redde julen med familien, siger DAT-ejer Jesper Rungholm.

Selskabet opretter ikke kun ekstra flyvninger, men indsætter sine større MD83-fly for at tilbyde højere kapacitet.

- Da flyvningerne bliver udsolgt hurtigt, prøver vi at tilføje yderligere afgange hele dagen, og rejsende kan tjekke på www.dat.dk og vores sociale mediesider for opdateringer, siger Jesper Rungholm.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er i dialog med den svenske regering om, hvorvidt man kan holde passagen over Ystad åben, ligesom man gjorde under nedlukningen i foråret.