Ekstra styrker kaldt til større naturbrand

En større naturbrand er opstået ved Sønder Omme Plantage, og det har gjort, at det lokale brandvæsen har været nødsaget til at tilkalde ekstra forstærkninger fra andre brandstationer.

Det fortæller Jan Møller, der er operationschef ved TrekantBrand til TV SYD.

På nuværende tidspunkt er der indsat brandmænd fra i alt otte brandstationer, og det gør, at brandvæsnet er ved at få bugt med ilden, som startede over middag.

- Lige nu er vi fortrøstningsfulde, for det går fremad. Men vi forlader selvfølgelig ikke området, før ilden er slukket, og derfor arbejder vi lige nu på at få lukket ilden inde hele vejen rundt om plantagen, siger Jan Møller.

Brandvæsnet ved ikke, hvordan ilden er opstået, og operationschefen kan ikke sige, hvornår de forventer at have taget livet af ilden.

Brandvæsnet på stedet har seneste fået tilslutning af deres kolleger fra Kolding og Stepping.