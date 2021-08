Fusionsbank leverer overskud og siger farvel til direktør

Den stigende aktivitet hos kunderne ses bl.a. i form af et historisk højt niveau for ejendomshandler, både af fritids- og helårsboliger i hele bankens område.

Fusion forløber fortsat efter planen

Fusionsprocessen med Den Jyske Sparekasse forløber planmæssigt. Senest er bankens hovedkontor flyttet til nyt domicil i Birk ved Herning.

- Det er ikke en selvfølge, at en fusion med to selvstændige virksomheder bliver en succes, og vi er da heller ikke i mål endnu. Vores kunder har taget godt imod fusionen, siger Jan Ulsø Madsen, der fremover er Vestjysk Banks absolutte topchef.

Farvel til direktør

Claus E. Petersen, 60 år, der var administrerende direktør i Den Jyske Sparekasse og en af arkitekterne bag fusion med Vestjysk Bank, har besluttet at forlade banken, hvor han efter fusionen fik titel af viceadministrerende direktør.

Det sker efter 23 år som topchef i først Jelling Sparekasse og siden Den Jyske Sparekasse frem til fusionen med Vestjysk Bank.

- Jeg ser frem til en ny periode i mit liv med mere tid til familie og andre aktiviteter kombineret med nogle bestyrelsesposter. Jeg er stolt af at have været en del af arbejdet med at fusionere Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank. Tiden er til at tage et skridt tilbage fra det operative ansvar, siger Claus E. Petersen.

Bestyrelsen i Vestjysk Bank har besluttet at fordele Claus E. Petersens opgaver på direktionens øvrige medlemmer, administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen, bankdirektør Michael N. Petersen og bankdirektør Torben Sørensen.