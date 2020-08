Kanonrunde sikrer golfkomet topplacering og majordebut

En ny weekend, en ny flot placering til Rasmus Højgaard i en European Tour-turnering.

Søndag tog den danske golfkomet, der er fra Billund, en tredjeplads i English Championship efter en stærk sidste runde, som Højgaard gennemførte i syv slag under par.

Det bragte altså danskeren op på turneringens tredjeplads - det andet top-3-resultat for Højgaard, efter at European Tour blev sat i gang igen efter coronapausen for et par uger siden.

I den første turnering i slutningen af juli blev det til en andenplads, hvorefter Højgaard i sidste weekend blev delt sekser.

- Jeg har været stabil. Jeg har haft et par gode uger og været glad for, den retning mit spil har taget, siger Rasmus Højgaard i et interview på European Tours hjemmeside.

De mange flotte resultater betyder, at Højgaard nu har sikret sig deltagelse i sin første majorturnering. Danskeren har indløst billet til US Open i september.

På søndagens finalerunde lavede Rasmus Højgaard syv birdies, mens de 11 andre huller blev klaret i par.

Rasmus Højgaards tvillingebror Nicolai Højgaard endte på en delt 26.-plads.

Engelske Andy Sullivan gik ind til finalerunden med en komfortabel føring på førstepladsen og holdt den til slut.