Regeringen aftvinges svar om de store forureninger

Nu trækker Venstre regeringens miljøminister Lea Wermelin, Socialdemokratiet, i samråd på Christiansborg om, hvorfor regeringen ikke har sat penge af til at rydde op i generationsforureningerne.

Dem er der tre af i Syd- og Sønderjylland, ved Grindsted, ved Kjærgaard Klitplantage og ved Himmark Strand på Nordals, og selv om de vurderes at udgøre en alvorlig forureningstrussel, har skiftende regeringen aldrig bevilget penge til at begynde oprydningen.

De skal handle

Det har den nuværende regering heller ikke i sit finanslovsforslag, selv om den skrev det ind i sit forståelsespapir som "en prioritet at håndtere og rense de store generationsforureninger", og selv om et enigt Folketing i juni pålagde regeringen at handle.

Det er Venstres Ellen Trane Nørby, Sønderborg, som nu vil have miljøministeren i samråd om det.

Det her begynder at ligne en farce. Ellen Trane Nørby, Venstre, Sønderborg

- Det her begynder at ligne en farce. I juni pålagde et enigt Folketing regeringen at handle, men den har afsat nul kroner i sit finanslovsforslag. Det duer ikke, siger Ellen Trane Nørby.

2,7 milliarder

Danske Regioner anslår, at det i alt vil koste omkring 2,7 milliarder kroner at rense alle ti generationsforureninger over hele Danmark. Det er så stort et beløb, at regionerne ikke kan løfte opgave uden penge fra staten.

Spørgsmålet på samrådet fra Ellen Trane Nørby lyder: "Hvordan vil regeringen efterleve vedtagelsen om håndteringen af generationsforureninger og øvrige jordforureninger, som et enigt Folketing vedtog den 4. juni 2020, når der ikke er afsat penge til det i regeringens finanslovforslag for 2021?