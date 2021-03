Sætter igen rekord: Lego fik 2020-overskud på 9,9 milliarder kroner

Omsætningen voksede til 43,7 milliarder kroner i 2020, som er en stigning på 13 procent sammenlignet med 2019, og salget til forbrugerne voksede med 21 procent i samme periode.



2020-regnskabet overgår dermed sidste års resultat, der var Legos hidtil bedste.

- Vi er meget tilfredse med resultaterne. De viser, at Lego-klodsen er tidløs, og at læring gennem leg er relevant. Vores resultater er også et vidnesbyrd om vores medarbejderes passion, kreativitet og vedholdenhed. På trods af pandemiens udfordringer arbejdede de utrætteligt for, at man i alle dele af verden kunne blive ved med at lege, siger Niels B. Christiansen, adm. direktør, i en kommentar til regnskabet, der blev offentliggjort onsdag morgen.