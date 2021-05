Søndagens smittetal: Flere smittede i seks kommuner

I seks kommuner i det syd- og sønderjyske går det nu den gale vej med antallet af coronasmittede borgere. I søndagens opgørelse over smittebevægelser fra Statens Serum Institut (SSI) fremgår det, at Hedensted, Fanø, Varde, Haderslev, Tønder og Sønderborg Kommuner alle oplever stigning i incidenstallet - altså antal smittede pr. 100.000 borgere.

Til gengæld fortsætter det i mere heldig retning i seks øvrige kommuner i TV SYD's område. Størst fald i antallet af smittede er i Billund. Her er man gået fra incidens 222,0 lørdag til dagens noget lavere tal - 176,9. Faldet i antal smittede fører til, at Billund ikke længere er med blandt de ti kommuner i Danmark med højeste incidenstal. Her er det nu udelukkende Vejen Kommune, der trods et fald i incidenstallet stadig er repræsenteret.

Der er også fald i antal smittede i Horsens, Esbjerg, Fredericia og Aabenraa Kommuner.

Jerne Sogn ude af automatisk nedlukning

Der er positive nyheder for borgere i Jerne Sogn i Esbjerg Kommune. Ifølge oversigten fra SSI er der nu kun to sogne i Danmark, der lever op til kriterierne for automatisk nedlukning. De to sogne er Rungsted Sogn i Hørsholm Kommune og så Sønderbro Sogn i Horsens Kommune.