Store danske virksomheder vil ikke indføre Mærsks vaccinekrav i Danmark

Fælles for virksomhederne er, at de følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i de lande, de opererer i – også krav om negativ test.



Opfordrer til test

Blandt de danske erhvervsgiganter, der ikke har planer om at indføre et vaccinekrav, er lejetøjskoncernen Lego. Global Press Officer i The Lego Group, Benjamin Hjorth, fortæller at virksomheden opfordrer medarbejdere, der ikke er færdigvaccineret, til at blive testet mindst én gang om ugen.

- Men det er ikke et krav, at medarbejdere i Lego-koncernen er vaccineret mod Covid-19 – hverken i Danmark eller i udlandet, siger Benjamin Hjorth, Global Press Officer i The Lego Group til TV 2.

Han tilføjer dog, at Lego også opfordrer deres medarbejdere til at blive vaccineret.