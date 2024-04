Tegningerne beskyttede ham fra mobningens rædsler

Og Danni Littau prøvede også selv at mobbe andre børn.



- Fra min side af var det måske, fordi jeg var overgearet, eller at jeg kedede mig. Og da jeg selv havde prøvet at blive mobbet, ville jeg gerne prøve at mobbe for at se, hvordan det virkede på mig. Jeg har gjort det to gange i mit liv, og jeg synes ikke, det var sjovt, siger han.

Ifølge børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Sanne Lind, opstår mobning i utrygge fællesskaber, der mangler sammenhold.



- Hvis børn er bange for, om de hører til i fællesskabet, og hvis fællesskabet er utrygt, så kan de finde sammen om at holde andre ude. Det er en social mekanik for at sikre sig sin egen plads i fællesskabet, siger hun.