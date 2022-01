Verdens største fragtfly lander i Billund

Når Billund Lufthavn på Facebook skriver "Something BIG is coming", så er det ikke for sjov.

Det kæmpestore fragtfly har nemlig seks motorer, er 84 meter langt, måler 18,1 meter i højden og har et vingespænd på intet mindre end 88,4 meter.

Et af mange

Det er ikke det første større fragtfly der lander i Billund Lufthavn.

For to uger siden kunne TV SYD berette om en række større fragtfly, der skulle lande i lufthavnen for at aflevere større bestilling på kassevis af covid-19-selvtests.