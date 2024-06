Efter fem år gik drømmen i opfyldelse - men bekymringerne fortsætter

Femte gang var lykkens gang med donoræg. Sanne fik to donoræg sat op, for at der var større sandsynlighed for, at mindst et ville sætte sig fast. Det gjorde de så begge to.

Dermed var der dobbelt glæde. Men også dobbelt bekymring.

”Kan jeg mærke begge, eller er det kun den ene?”

Palle og Sanne blev trætte af hele tiden at gå med en frygt for, at noget var galt. Samtidig var de kede af ikke at kunne glæde sig over at lykkedes med noget, de havde kæmpet for så længe. Derfor købte de en privat skanning i uge 16. Den viste, at det var to piger, der lå inde i maven. Og fremfor alt, at de var præcis, som de skulle være.