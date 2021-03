Politikerne i Fredericia har i årevis kendt til rygter om forbudt forhold

Advokatfirmaet Horten skriver i sin rapport, at de to kommunale spidser måske har skjult vigtige oplysninger om deres relation for byrådet i Fredericia. Det vil ifølge advokatundersøgelsen været dybt problematisk og et spørgsmål om inhabilitet og pligtforsømmelse.

Både Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe afviser begge i undersøgelsen, at de har haft et "nært forhold" .