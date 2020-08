To ansatte på Vejle Sygehus er smittet med covid-19

To medarbejdere på Vejle Sygehus er testet positive for covid-19.

Det skriver Sygehus Lillebælt, som består af sygehusene i Kolding og Vejle og Rygcenter Syddanmark i Middelfart, i en pressemeddelelse.

Den ene er testet positiv onsdag 29. juli, mens den anden er testet positiv i dag, mandag. Ingen af de to har haft direkte patientkontakt.

- Så snart den første medarbejder blev testet positiv, har vi sat gang i en systematisk smitteopsporing i henhold til de gældende retningslinjer, siger Christian Sauvr, der er direktør på Sygehus Lillebælt, i en kommentar.

Kollegaer, der har haft kontakt med de smittede, bliver nu testet. Ingen af de nære kollegaer har haft direkte patientkontakt. Derfor er ingen patienter en del af smitteopsporingen

- Indtil videre er ingen andre medarbejdere testet positive, og for nuværende ser det heller ikke ud til at berøre nogen patienter.

- Men det her er igen en påmindelse om, at selv om smittetrykket er lavt, så er sygdommen stadig aktiv, og vi skal hele tiden være opmærksomme på symptomer og hygiejne, lyder det fra direktøren.

Begge de smittede har trænet i sygehusets motionscentre, og derfor lukkes centrene midlertidigt på alle Sygehus Lillebæts tre adresser nu.

Det understreges dog, at det ikke er sikkert, at smitten er sket her.

Hen over weekenden er der registreret 207 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Tallet er højere, end man har set de seneste mange weekender.

I øjeblikket er der blandt andet et smitteudbrud på Danish Crowns slagteri i Ringsted, hvor indtil videre 79 er bekræftet smittede.

Antallet af indlagt med coronavirus på landets sygehuse er steget med 6 til 24. To er indlagt på intensiv i respirator.

Der er i weekenden registreret et nyt dødsfald. Samlet er 616 døde i Danmark med virusset siden foråret.

/ritzau/