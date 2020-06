DGI Sønderjylland:- Vi glæder os til at åbne

Lørdag besluttede alle partierne i Folketinget, at det fra mandag den 8. juni skal være muligt at komme i svømmehallen, gymnastiksale og andre indendørs idrætsaktiviteter. Aftalen er en del af fase tre i genåbningen af Danmark.

- Det er med kæmpe smil på læberne, at vi tog imod den her udmelding. Det er hele foreningsdanmark, der er utrolig glade og positivt overraskede over nyheden. Vi glæder os til at åbne, siger DGI Sønderjyllands formand, Claus Klaris til TV SYD.

Det bliver med garanti ikke alle tilbud, der åbner mandag klokken otte. Claus Klaris, Formand DGI Sønderjylland.

- Mange af vores medlemmer har glædet sig til at komme tilbage. Indtil nu har de kunne bevæge sig gennem løbe eller gåture, men sammenholdet og fællesskabet har de manglet. Det er vi glade for, at de kan komme tilbage til nu, tilføjer han.

Idrætsforeningerne lukkede ned for alle aktiviteter i marts på grund af corona-krisen. Udendørs idræt kunne starte op i april, og 13. maj kom der nye retningslinjer for udendørs idræt, så sporadisk kropskontakt blev tilladt.

Nu er turen altså kommet til den indendørs idræt, men DGI Sønderjyllands medlemmer skal dog ikke forvente, at de alle kommer på banen mandag.

- Det bliver med garanti ikke alle tilbud, der åbner mandag morgen klokken otte. Vi er bevidste om, at der er nogle retningslinjer, vi skal følge. Dem kender vi ikke endnu, derfor kan vi heller ikke sige, hvad der åbner, og hvordan tingene bliver, siger Claus Klaris.

Fælles retningslinjer meldes ud snarest

Lige nu afventer idrætsorganisationerne de endelige retningslinjer for den yderligere åbning af idrætslivet. Så snart de foreligger, vil DGI, DIF og Firmaidrætten hurtigst muligt melde fælles retningslinjer ud til sine foreninger. Derudover kan der gå nogle dage, før kommuner m.fl. i praksis kan åbne indendørsfaciliteterne i henhold til de gældende retningslinjer, skriver DGI i en pressemeddelelse.

Ifølge Claus Klaris kan foreningerne dog godt begynde at forberede sig, så badmintonspillerne, svømmerne og de fitness-glade medlemmer hurtigst muligt får sved på panden igen.

- Vi opfordrer til, at vores foreninger allerede nu går i dialog med hallerne og centrene, så de er forberedte og klar, når retningslinjerne bliver meldt ud, siger Claus Klaris.