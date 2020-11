Faldende smittetal i de hårdest ramte kommuner

Varde toppede lørdag med et incidenstal på 308 smittede borgere per 100.000 indbyggere over den seneste uge. I dag mandag er tallet faldet til 284. I Billund er tallet faldet til 218 mod 240 søndag, og i Hedensted er incidenstallet i dag 192 mod 218 i går.

Sundhedsmyndighederne anser et incidenstal på over 20 for bekymrende.

Stigende antal smittede i seks kommuner

Der er stigende smitte i Vejle, Fredericia, Tønder, Sønderborg, Kolding og Esbjerg. Især Esbjerg Kommune oplever smittetallet stigende. I dag ligger incidenstallet på 159 i Esbjerg mod 141 søndag. I Kolding ligger tallet på 124 mod 111 søndag.

På landsplan er tallet også stigende

Mandag blev der i hele Danmark registreret 1169 smittede med coronavirus. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut. Søndag var tallet 850.

Samtidig er fem personer registreret døde, og 261 er indlagt. I alt er 789 døde med virussen i løbet af pandemien herhjemme.

De 1169 tilfælde er fundet ud af 71.047 prøver, hvilket svarer til, at 1,65 procent af prøverne har været positive.