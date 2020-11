Fjerkræejere i grænselandet er i overvågningszone for fugleinfluenza

Efter udbrud af fugleinfluenza i en fjerkræbesætning i tyske Nordfriesland har Fødevarestyrelsen oprettet en overvågningszone i Tøndermarsken syd for Højer.

Tyske myndigheder har oplyst, at de har påvist højpatogen fugleinfluenza i en fjerkræbesætning i Nordfriesland, cirka seks kilometer fra den dansk-tyske grænse i Tøndermarsken syd for Højer.

Derfor har Fødevarestyrelsen oprettet en overvågningszone på den danske side af grænsen med særlige restriktioner for områdets fjerkræbesætninger.

- Vi har indført en overvågningszone med særlige begrænsninger for alle hønsehold og fjerkræbesætninger, som skal hjælpe os med at holde fugleinfluenzaen under kontrol, siger Birgit Hendriksen, chef for Fødevarestyrelsens VeterinærØst.

Forbudt at sælge æg, kyllinger og høns

Udbruddet i Nordfriesland betyder, at det i en periode blandt andet bliver forbudt at sælge eller flytte æg, kyllinger, høns og andre fugle til eller fra ejendomme i zonen uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Ejere og besøgende, der kommer i hønsegårdene skal rense og desinficere fodtøj, så de ikke bringer smitte med ind, og ejere har pligt til at forebygge smittespredning. Hvis der opstår tegn på sygdom blandt fuglene, har ejeren pligt til at kontakte Fødevarestyrelsen.

Hvis der ikke kommer nye udbrud i området, kan zone-restriktionerne tidligst blive ophævet om 30 dage.