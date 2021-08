For syvende dag i træk stiger coronasmitten en smule i landsdelen

992 personer fra Syd- og Sønderjylland er den seneste uge konstateret smittet med coronavirus. Det viser lørdagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Dermed fortsætter smitten for syvende dag i træk med at stige en lille smule her i landsdelen. Fredag lød tallet på 986.

Vejle, Kolding og Horsens har fortsat det højeste antal smittede i landsdelen.

I Vejle lyder tallet på 189 smittede, mens Horsens og Kolding følger trop med henholdsvis 148 og 138 smittede.



Efter en længere periode med nul og ét enkelt smittetilfælde, er otte personer nu konstateret smittet. På grund af kommunens lave indbyggertal giver det et incidenstal på 232,6 smittede per 100.000 indbyggere. Det niende højeste i hele landet.