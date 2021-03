Højttalervogn vil råbe beboere op: Bliv testet

Vil hellere hjælpe

Højttalervognen er endnu en indsats. Hidtil har Esbjerg Kommune indrettet et nyt testcenter i den lokale sportshal, Kvaglundhallen, så adgangen til at blive testet er så nem som mulig. Kommunen har også sendt sundhedsformidlere ud for at sætte små plakater op på alle døre til opgangene og uddelt flyers. Men sundhedsdirektør Arne Nikolajsen erkender, at det er sværere end som så, at få alle overbevist om, at test - og efterfølgende smitteopsporing - er en god ide.

- Vi prøver at være så lidt myndighedsagtige som muligt. Vi vil hellere hjælpe. Det gælder for eksempel med at fortælle, hvordan man skal gøre - og ikke gøre - hvis man bliver testet positiv.