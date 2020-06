Lokale kræfter kæmper for at redde populært koncertsted

- Mariehaven er en muskel i vores lille samfund.

Magnus Dahlmann er helt klar i mælet, når han skal forklare den store betydning, som Helge Engelbrechts koncertsted i Ansager har for det lokale liv.

Det vil få fatale følger for store dele af erhvervslivet i området, hvis haven lukker. Magnus Dahlmann, initiativtager til støttegruppe

Derfor vil det nærmest være en katastrofe, hvis den hårdt pressede have må lukke som følge af coronakrisen, mener den tidligere erhvervsmand.

Fatale følger for lokalt erhvervsliv

- Mariehaven er en stor katalysator i fødekæden i forhold til hoteller, bed & breakfast og generelt aktiviteter herude. Det vil få fatale følger for store dele af erhvervslivet i området, hvis haven lukker, siger Magnus Dahlmann.

Som formand for byudviklingen i Ansager har han nu taget initiativ til en støttegruppe, der skal få Mariehaven økonomisk på fode igen.

Støttegruppen har med opbakning fra Ansager Borgerforening, Ansager Byudvikling samt Skovlund Ansager Udviklingsråd taget initiativ til at afholde tre borgerinformationsmøder i Mariehavens telt på søndag.

Crowdfunding og folkeaktier

Her skal forslag om en landsdækkende crowdfunding og salg af folkeaktier til fordel for Mariehaven drøftes.

- I første omgang skal vi forsøge at hjælpe Mariehaven sådan, at vi kan få de aflyste arrangementer i spil igen i 2021. Hvis vi ikke hjælper, tror jeg ikke, det kan løftes økonomisk, tilføjer han.

Dybt taknemmelig ejer

Helge Engelbrecht, som sammen med sin kone har grundlagt Mariehaven, er dybt taknemmelig for den lokale opbakning.

- Det er kæmpe stort. Som tingene ser ud herfra, så tror jeg ikke, jeg er i stand til at åbne havelågen næste år, med mindre vi finder nogle penge, som vi ikke har. Det her er en situation, jeg slet ikke havde fantasi til at forestille mig, siger 67-årige Helge Engelbrecht.

Arrangementerne i Mariehaven trækker hvert år mange gæster til Ansager. Både i forhold til koncerter og ikke mindst Mariefestival med 20 scener og over 500 sangere og musikudøvere fra hele landet. Og dem har Mariehavens ejer ikke lyst til at skuffe.

Vil kæmpe til det sidste

- Jeg håber, at vi får samlet penge ind, så det kan være forsvarligt at åbne. Det skylder jeg rigtig mange mennesker at kæmpe for, og det vil jeg gøre til det sidste, siger Helge Engelbrecht.

Sammen med støtteforeningen skal han også se på, hvordan man kan sikre Mariehaven mod fremtidige kriser. Detfor vil man også drøfte havens ejerstruktur og se på, om en ændret struktur kan gøre Mariehaven støtteberettiget på lige fod med andre kulturaktiviteter.

- Mariehaven er et arrangement, som på et eller andet tidspunkt skal overgå til byen. Derfor stiftede vi for nogle år siden Ansager byudviklingsforening, hvor over halvdelen af byen er betalende medlemmer. Det er derfor oplagt at se på strukturen nu, siger Helge Engelbrecht, der dog ikke har tænkt sig at gå på pension foreløbig, med mindre han bliver tvunget til det.