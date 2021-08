Smitteudbrud med corona rammer skole i Esbjerg: Elever i to klasser er sendt hjem

Skolen er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Esbjerg Kommune om udbruddet. Søndag mødes skolens ledelse for at drøfte situationen.



Sønderrisskolen Aura har omtrent 700 elever fordelt på 23 klasser. Alle forældre er blevet orienteret om smitteudbruddet, siger Lene Brandt, der roser både forældre og ansatte.

- Forældrene skal have ros for at kontakte os på alle tider af døgnet, mens de pædagogiske ledere har gjort et fantastisk stykke arbejde og knoklet i døgndrift for at få alting håndteret så korrekt som muligt, siger hun.