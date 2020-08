Sønderjyske landmænd: I drikker for få øl!

Himlen er blå, og kornet er gult. De lange lige rækker af maltbyg står ranke og klar til at blive høstet, og det glæder landmand Søren Laustsen.

- Vi glæder os altid til, at det hele kommer i hus. Det er vores eksamen. Det er noget vi har arbejdet på et helt år, siger han.

Men selvom høsten ser ud til at blive god, bliver indtægten for landmændene ikke som den plejer. Under covid-19 har vi drukket mindre øl, og det betyder lavere priser for maltbyg.

- Vi har prøvet det før i perioder, hvor der er blevet produceret meget maltbyg i Europa. Det mindre forbrug af øl gør, at det er svært at få en økonomisk gevinst i år, siger Søren Laustsen.

For Søren Laustsen er høsten i fuld gang. Den ser endda ud til at blive god i år. Foto: Jeppe Jensen, TV SYD

Gem høsten til bedre tider

Når der ikke er behov for maltbyg til ølbrygning, kan landmændene sælge kornet som foder til husdyr til en betydeligt lavere pris. Forskellen kan være op til 80 kroner pr. 100 kg byg. Derfor opfordrer DLG landmændene til at vente med at sælge kornet.

- Vi anbefaler vores kunder og medlemmer at opbevare det, de kan, på deres hjemmeadresse eller lade os opbevare det for dem til bedre tider, siger Mogens Andresen, detaildirektør hos DLG Sydjylland.

Høsten ser ud til at blive god i år, og netop det betyder, at landmændene kan se deres økonomiske gevinst komme endnu længere væk.

- Vi forventer, at kvaliteten og omfanget af høsten bliver rigtig fin i år. Vi har ikke fået indikationer på andet, siger Mogens Andresen.

Hvis landmændene alligevel skal nyde godt af en god høst, så er deres opfordring klar.

- Hvis vi nu drikker en masse øl - med respekt for forsamlingsforbud selvfølgelig - så kunne det jo hjælpe lidt på vores priser, siger Søren Laustsen med et smil.