Strandet i udlandet: Nu kommer Dorte Callesen hjem

TV SYD’s studievært Dorte Callesen er lige nu i Vietnam med sin kæreste Thomas Davidsen. De er nogle af de danskere, som har gjort som påskrevet, siden statsministeren for en uge siden bad alle danskere om at komme hjem hurtigst muligt.

Vi forsøgte at ringe og skrive til dem på alle platforme fra lørdag morgen, uden at vi kunne komme igennem. Telefonsvareren henviste til hjemmesiden, og hjemmesiden sagde, at vi skulle ringe. Dorte Callesen, studievært, TV SYD

I dag er parret omsider på vej hjem efter en uge i uvidenhed om, hvorvidt de ville nå hjem, inden lufthavnene lukkede.

- Vi har hørt, at nogle vil strande, og det har desværre præget hele vores tur. Det blev ikke den tur, vi havde regnet med, siger Dorte Callesen.

Læs også TV SYDs Dorte Callesen i Vietnam: De er bange for os

Parret rejste afsted d. 5/3, hvilket var inden statsministeren anbefalede at aflyse alle arrangementer med over 1000 personer, inden Danmark lukkede ned, og inden WHO betegnede covid-19 som en pandemi.

Forsøgte at kontakte flyselskab i fire dage

At rejse hjem hurtigst muligt har dog været langt lettere sagt end gjort. Parret har i fire dage forsøgt at komme igennem til deres flyselskab KLM.

- Vi forsøgte at ringe og skrive til dem på alle platforme fra lørdag morgen, uden at vi kunne komme igennem. Telefonsvareren henviste til hjemmesiden, og hjemmesiden sagde, at vi skulle ringe. Og vi fik heller ikke svar på vores skriftlige henvendelser, siger Dorte Callesen.

Desværre må nogle nok indstille sig på, at de kan komme til at opholde sig i udlandet længere, end de oprindeligt havde planlagt. Jeppe Kofod, Udenrigsminister (Soc. dem.)

Men da parret tirsdag tog kontakt til deres rejseforsikring, var der omsider bingo. Forsikringsselskabet fandt en anden afgang til parret med afgang i dag, hvilket er en uge før parrets oprindelige hjemrejse. Men heller ikke denne rejse er gået uden problemer.

- Da vi mødte op i lufthavnen i dag, var flyet overbooket, og vi blev ændret til at flyve til Hanoi. Her er vi nu og skal om lidt flyve til Frankfurt, siger Dorte Callesen.

Ikke alle når hjem

For blot få dage siden frygtede parret dog ikke at nå hjem.

- Vi har jo ikke lyst til at komme hjem, men vi er bekymret for ikke at kunne komme ud af Vietnam, hvis lufthavnene lukker, sagde Dorte Callesen mandag til TV SYD.

Og det er også en reel frygt, siger Udenrigsministeriet, fordi mange lufthavne lukker ned i øjeblikket. Dermed bliver der færre afgange og dyrere afgange.

- Selvom mange danske rejsende lige nu gør det rigtige og deres bedste for at komme hjem, så må vi også erkende, at det er meget svært og besværligt nu. Det var derfor, at jeg allerede i sidste uge anbefalede alle danskere at vende hjem snarest muligt. Desværre må nogle nok indstille sig på, at de kan komme til at opholde sig i udlandet længere, end de oprindeligt havde planlagt eller forestillet sig,” siger Jeppe Kofod, udenrigsminister (Soc. dem.) i en pressemeddelelse på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Så vidt kom det dog ikke for Dorte Callesen og kæresten Thomas Davidsen, som nu sidder i flyet på vej mod Frankfurt.

- Ferien har været god, men ikke den oplevelse, vi gerne ville have haft. Ferien har været på standby og der har hængt en ukendt faktor over hovedet på os, siden Mette Frederiksen for en uge siden sagde, at alle danskere skulle hjem, siger Dorte Callesen, som dog siger, at de har aftalt at tage turen igen på et tidspunkt.