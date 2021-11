To kommuner risikerer at få indført restriktioner fra mandag

Fredag aften offentliggjorde Sundhedsmyndighederne, at grænsen for lokale tiltag ved høj coronasmitte sænkes fra 500 til 400 smittede per 100.000 indbygger fra mandag den 15. november.

I Syd- og Sønderjylland ligger to kommuner over 400 smittede per 100.000 indbygger. Det drejer sig om Fanø og Aabenraa kommuner med incidenstal på henholdsvis 496 på Fanø og 441 i Aabenraa.