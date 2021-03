Torsdagens smittetal: Smitten falder i stort set alle kommuner

Det største fald finder man i Vejle, som i lang tid har haft det højeste smittetryk. I går var der i Vejle Kommune et incidenstal på 209 smittede per 100.000 indbyggere. I dag er det tal faldet til 177. Det gør Vejle til den kommune, der har det 11.-højeste smittetryk på landsplan.

Også i Kolding Kommune falder smitten markant. Her er incidenstallet faldet fra 136 til 110.

Stigning to steder

De to eneste kommuner i Syd- og Sønderjylland, der oplever en stigning, er Varde og Billund. I Varde stiger incidenstallet fra 24 til 28, mens Billund tager et større skridt i den forkerte retning. Her stiger incidenstallet fra 128 til 147, og dermed overhaler Billund både Esbjerg og Kolding Kommune i smittetryk.

I kommunerne Haderslev og Aabenraa har tallet ikke ændret sig fra i går til i dag.

Herunder kan du se smittetal for alle kommuner i Syd- og Sønderjylland. Nederst finder du også vaccinationstal for alle kommunerne.