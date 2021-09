50-årig kvinde dømt for drab

Tirsdag blev en 50-årig kvinde idømt 12 års fængsel for at have stukket en 62-årige mand ihjel med flere knivstik.



Drabet fandt sted i Vædderens Kvarter i Esbjergforstaden Sønderris tilbage i marts 2020, hvor kvinden stak manden seks gange med en kniv.

Kvinden erkendte i retten at have stukket manden i nødværge og nægtede sig skyldig i drab.