57-årig kvinde fra Ribe-området anholdt for trussel mod Kongehuset

En 57-årig kvinde fra Ribe-området er tirsdag sigtet for trusler mod kongehuset, da hun formodes at have sendt en mistænkelig pakke til Amalienborg.

Pakken fik politiet til at afspærre ved Amalienborg og på Slotspladsen, mens bomberyddere blev tilkaldt for at undersøge den mistænkelige genstand.

Det viste sig, at pakken indeholdt ufarlige ting, fortalte pressevagten ved Københavns Politi kort efter klokken 12. Afspærring af området blev derfor ophævet.

Efterforskningen af sagen fortsatte dog, og det har altså ført til anholdelsen af kvinden, der ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er den formodede afsender af pakken.

- Kvinden er i øjeblikket til afhøring hos politiet. Kvinden er sigtet for trusler mod kongehuset, lyder det i en pressemeddelelse fra politikredsen kort før klokken 15.00.

Politiet fik anmeldelsen om pakken klokken 08.54 og tilkaldte Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste (EOD).

På stedet kunne man se, at EOD havde taget to fjernstyrede robotter - der populært kaldes Rullemarie - i brug.

Det Gule Palæ, der ligger i Amaliegade, danner rammen om Hofmarskallatet, Kabinetssekretariatet og Ordenskapitlet, der betjener dronning Margrethe og håndterer hoffets daglige administration.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få oplyst, hvorvidt kvinden skal fremstilles i grundlovsforhør.

Hvordan hun forholder sig til sigtelsen, fremgår heller ikke af oplysningerne fra politiet.