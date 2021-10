Akut mangel på mandskab sender ambulancereddere i knæ

- Det vil sige, at vi ikke begynder at have nye elever, som kan begynde at køre selvstændigt, klar før om to år. Så lige nu er vi i et mega-dødvande. Vi er simpelthen i et vakuum. Der kommer ingen redere. Og vi mangler 400 reddere på landsplan, siger Peter Senger.

- Problemet er bare, at hvis vi bliver nedslidte i den periode, der går, indtil de nye elever begynder at komme ud, så risikerer vi at have større afgang end tilgang, vurderer Peter Senger.

- Så et godt gæt fra mig er, at der går to-fire år, før vi er stabiliseret – hvis vi kommer i en positiv kurve, siger han.

Sendte halvdelen af beredskabet til Fyn

Manglen på ambulancereddere er værst i Odense, som mangler at besætte seks ud af 65 stillinger ifølge TV2/Fyn.

Problemerne på Fyn har redderne i Esbjerg mærket på deres egen krop, da Region Syddanmarks vagtcentral, i daglig tale kaldet AMK, i september valgte at sende halvdelen af Esbjergs fire ambulancer med reddere til Fyn.