Bekymret skibsreder satte Oliedanmark igang

Det har ikke altid ligget i kortene, at Danmark skulle blive et land, der eksporterede olie. Groft sagt var det måske et mindre tilfælde, der var skyld i hele udviklingen af Danmark som olienation. Et tilfælde som grundlæggeren af skibsrederiet Mærsk, havde en andel i.

Den 1. november 1960 satte den dengang 84-årige A.P. Møller sig til at skrive et brev. A.P. Møller var på det her tidspunkt først og fremmest skibsreder, så reelt var han lidt på udebane. Brevet var til den daværende socialdemokratiske statsminister Viggo Kampmann.

Hr. statsminister Viggo Kampmann.

Tysk Olieboring i Danmark.

Tør jeg venligst bede Dem overveje

følgende:

Jeg ser på denne Tanke med

Betænkelighed, fordi der ved,

hvad man kalder “Peaceful Penetration”

allerede foregaar en vis gradvis tysk

Opslugning af Danmark, og tysk

Olieboring i Sønderjylland vil

Utvivlsomt fremme dette.

Det er efter min Mening et nationalt

Problem, og jeg er af den Opfattelse,

at Henvendelsen om en saadan

Olieboring bør besvares med et nej.

Dette henstiller jeg ærbødigst til

Overvejelse.

Hvis danske Statsmyndigheder

kommer til en modsat Opfattelse

bør Beslutning i hvert Fald

udskydes, indtil det er klarlagt, om

ikke et eller flere danske

Foretagender eventuelt vil tage

Opgaven op.

Den af mig ledede Koncern er af

nationale Grunde villig til at

overveje dette, hvilket jeg tør bede

om, at Statsledelsen tager i

Betragtning.

Med venlig hilsen

A.P. Møller

(Citeret efter Morten Hahn-Pedersens bog “Mærsk Olie og Gas - Fra danske til internationale operationer”)

Med Anden Verdenskrig i baghovedet var A.P. Møller altså bekymret for en tysk opslugning af Danmark og danske interesser. Grunden til, at A.P. Møller udtrykte sin bekymring, var, at Ministeriet for Offentlige Arbejder i oktober samme år havde haft orienterende forhandlinger med Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft.

Det tyske selskab havde tidligere fundet olie i Holsten, og nu ville det gerne undersøge undergrunden i Sønderjylland. Det gjorde skibsrederen bekymret. Skulle nogen have glæde af oliefund i Danmark, så burde det være et dansk selskab, lod til at være skibsrederens tankegang.

Brevet til statsminister Kampmann var måske nok et kort et af slagsen, men den efterfølgende betydning for både Mærsk og det danske samfund var alt andet.

A.P. Møller fik tildelt en 50-årig eneretsbevilling til efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. Dansk Undergrunds Consortium (DUC) blev dannet i 1962 for at assistere A.P. Møller. Med i samarbejdet var også olieselskaberne Shell og Gulf.

Det lagde kimen til, at Danmark den dag i dag kan kalde sig en olienation. Historien om, hvorvidt A.P. Møller var klar over, at der var store penge at hente i Nordsøen, lader vi stå ubesvaret.

Når man takker ja til en eneretsbevilling på efterforskning af den danske undergrund, siger man samtidig også ja til, at man vil udøve reel efterforskning. For den, der har evnen, har pligten, fristes man til at sige.

Olieproduktion var på denne tid en bekostelig affære - og derfor også risikabel.

Tidligere havde det amerikanske olieselskab Gulf fået en koncession, som gav tilladelse til at bore efter olie og gas i Danmark ud til den såkaldte tre-mile-søgrænse. Gulf borede fra 1947 og seks år frem meget apropos 18 runde huller i den danske undergrund uden at finde et eneste spor af olie. Herefter prøvede Esso lykken på land. De borede 11 huller, inden de opgav boretilladelse. I alt 27 boringer i Danmark, som alle var knastørre.

Først senere i forbindelse med en international konvention kom Nordsøen med som efterforskningsområde.

Skepsis var altså et nøgleord, når man snakkede fremtidsudsigterne for olie- og gasproduktion fra Nordsøen i årene omkring 1960.