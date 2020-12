Nye eventyr kan være på vej til Esbjerg

Fredag morgen var Esbjergs Venstreborgmester Jesper Frost Rasmussens toneklang energirigtig grøn og optimistisk lyseblå, da TV SYD bad ham kigge ind vestkystbyens fremtid oven på fredagens Christiansborgaftale om at sætte en prop i udvindingen af olie og gas fra Nordsøens bund i år 2050. Det er om tredive år.

I dag er små 2000 jobs på Esbjerg Havn knyttet til olie- og gasarbejdet i Nordsøen, og hverken havnedirektør Dennis Jul Pedersen eller borgmester Frost Rasmussen frygter for Esbjergs beskæftigelsesmæssige fremtid, tværtimod.

- Jeg er tilfreds med de konkrete tiltag i aftalen som sikrer, at de sorte jobs bliver grønne i takt med omstillingen, og tidshorisonten er ikke for hurtig, det er klogt, siger Jesper Frost Rasmussen.

Venter et nyt eventyr

Han beskriver Christiansborgaftalens såkaldte CCS-punkt som en mulighed for et nyt erhvervseventyr på Esbjerg Havn. Punktet afsætter 200 millioner kroner til udviklingen med at pumpe CO2 tilbage i Nordsøens undergrund.

- Det vil kunne skabe nye arbejdspladser i Esbjerg, siger borgmesteren.

Lige så forventningsfuld er havnedirektør Dennis Jul Pedersen:

Vi forventer en del aktiviteter i de kommende år med demontering af de store produktionsplatforme, det kan blive lige så stort som den nuværende beskæftigelse, siger havnedirektøren, som også har store forventninger til aftalens punkt om, at afsætte 90 millioner kroner til uddybning af sejlrenden til Esbjerg Havn, så de store vindmøllefartøjer i fremtiden kan betjene Esbjerg Havn.

Verdens førende havn

- Aftalen er på igen måde et tilbageslag for esbjerg, der er rettere tale om rettidig omhu, siger han, og borgmester Frost Rasmussen tilføjer, at

- Netop det var et kardinalpunkt i aftalen, da det er forudsætningen for, at Esbjerg kan bevare sin position som verdens førende udskibningshavn for havvind.

Direkte adspurgt medgiver borgmesteren et vist mørkeblåt vemod over den givne slutdato for et historisk eventyr i hans by.

- Men det var forventet, og jeg er tilfreds med de konkrette tiltag i den nye aftale. Den er klog og ikke for hurtig, siger han.