Børnehavebørn er blevet kunstnere

Hun fortæller, at de også allerede oplever at børnene er stolte - men at det nok ikke helt er gået op for dem, hvad der er blevet gjort af deres malerier endnu.

- Jeg tror ikke, vi får deres egentlige reaktion, før de kommer ind og ser malerierne på Ribe Kunstmuseum, siger Lene Bromerholm.

Børnene har været projektledere

Alle dagsinstitutioner i Ribe har i 2021 været med i et projekt under navner "Vi tager nysgerrigheden i hånden".

Her har de aspirerende kunstnere været en tur forbi kunstmuseet i Esbjerg for at hente inspiration. Og derfra har de taget nysgerrigheden i egen hånd.

- Det har været vigtigt for os, at børnene selv har været nysgerrige, eksperimenterende og undersøgende. Produkterne skulle ikke være ens, det var vigtigt, at det var børnenes egne værker, siger børnehavelederen.