Danmark leverer igen krigsmateriel til NATO-øvelse

- Det her er jo en NATO-øvelse. Den har været planlagt år i forvejen. En Defender-øvelse er en øvelse, der bliver gennemfør årligt eller hvert andet år, og den har intet med krigen i Ukraine at gøre, men det er en standardøvelse, hvor vi tager afsted og viser, at vi kan samarbejde med hele NATO-alliancen, forklarer han.



Det er ikke kun danske militære køretøjer og ammunition, der lander i den polske kystby Gdansk inden for få dage. Det gør også engelsk krigsmateriel, som skibet også var lastet med.