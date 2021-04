Dødsdømte frihedskæmpere bliver vækket til live igen: - Når I får dette, er jeg sikkert ikke mere

Rolig, velovervejet og fuldstændig afklaret

Jeg tror også, at jeg kan gå døden roligt i møde. Jeg ved, at Gud er med mig. Tænk blot på de mange, der har måtte dø som mig under den her krig. Det vil sikkert gøre det lettere for jer. Og jeg ved jo også, at Gud vil hjælpe jer over dette.

Noget af det, som Henrik Skov Kristen særlig lægger mærke til, er de dødsdømte frihedskæmpers ro og balance. Flere af brevskriverne nævner troen på Gud, som Jens Thue Jensen.

- De har ikke bare håbet for en genforening med deres kære. De har også en tro på det, siger han.

Andre har en kollosal tro på livet og kærlighed, som Henrik Skov Kristensen formulerer det. Og selvom de formentlig har været bange, så har de været stærke for de efterladte:

- Grunden til, at de er så rolige og velovervejet og ikke viser angst, had eller bitterhed, det er jo fordi, at brevene er skrevet for at trøste de efterladte. Dem trøster man jo ikke ved at vise angst, for selvfølgelig har de da været angste – det må de have været, siger Henrik Skov Kristensen.

I afskedbrevet fra Jens Thue Jensen slutter han af med at bede faderen om at oprette et legat på skolen i Ribe for de sidste af penge fra hans forsikring. Og så afslutter han:

Kærlig hilsen til far, mor, alle søstre og svogere og til Anne Magrethe og Aase fra Jens Thue.