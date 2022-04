Elcykler hitter – hver fjerde cykel er med motor

Gode år for cykelbranchen

Salget af cykler har ikke været plaget af coronapandemiens indtog i Danmark som i så mange andre brancher.

- Historisk set må man sige, at i cykelbranchen har vi stået stærkt under både høj- og lavkonjunkturer, og det forventer vi også stadig at gøre. De seneste to år, hvor vi har skullet håndtere corona, har været gode for cykelbranchen, siger Kim Lassen og peger på muligheden for at komme ud i naturen, som en af årsagerne dertil.

Om salget af elcykler fortsætter med at stige stødt, tør ejeren af Ribe Cykellager ikke spå om, og han udelukker da heller ikke, at de høje energipriser kan få betydning for danskernes valg af transportmiddel.

- Vi kan ikke mærke de høje energipriser på salget endnu, men elcyklen bliver mere og mere populær. Folk finder ud af, at alle uanset alder og vanskeligheder kan bruge en elcykel, og så er det som små ringe i vandet, der spredes, siger han.