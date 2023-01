Esbjerg åbner nyt vandcenter - Vi kan ikke få armene ned

Bedre træningsmuligheder

Han er ikke alene glad for byggeriet, men især for de nye træningsmuligheder.

- Før kunne vi kun svømme open air, når tidevandet tillod det. Nu har vi fri mulighed for at svømme når som helst, og det kan vi gøre lige her på banen. Her ved skiltet skiller det. Vi kan svømme derudaf og bådene holder til på den anden side, siger han og peger ud for det skilt, der markerer grænsen.

Multiatleterne har valgt kun at have et depotrum, mens de andre klubber har fået et klublokale. Men der er også fællesrum til spisning og møder.

- Det gør det langt bedre for os alle og åbner gode muligheder for at hjælpe hinanden, siger Lars Bisgaard.