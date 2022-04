Fællesskabet vendte tilbage til årets første træf

Lillebroren var også inviteret

Der var dog ikke kun motorcyklerne, der blev luftet skærtorsdag.

Motorcyklens lillebror, knallerten, blev også vist frem ved træffet, hvor en mindre gruppe knallertklubber var dukket op.

- Tilbage i tiden har vi været herinde hånd i hånd med vores fædre og kigget på motorcykler, men nu går vi op i knallerter, og derfor tænkte vi, at vi også skulle være en del af denne festdag, siger Nikolaj Uldahl-Nissen, der er formand for knallertklubben Maxi Maniacs.

Og knallertklubberne var lige så velkommen som alle andre.

- Jeg synes jo, at det er frisk, at de kører på to hjul og har et fælleskab, ligesom vi har. Jeg tror ikke, at det adskiller sig markant fra at køre motorcykel. Som jeg plejer at sige: Vi får set lidt mere af landet, når vi er ude at køre, for vi kommer noget længere rundt, end de gør, siger Dan Røn, formand for motorcykelklubben MC Road Riders.