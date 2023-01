Forældre i oprør - institutioner forbyder børn at dele mad ud ved fødselsdage

- Vi vil gerne have det mere lempeligt, hvor man for eksempel kunne medbringe et pølsehorn eller en bolle. For os handler det ikke om, at de skal have søde sager, men om at vi skal give børnene en mulighed for at fejre deres fødselsdage - også når de er i institution. Det er en del af vores kultur, at vi fejrer hinanden, og her er måltidet et vigtigt element, pointerer May-Britt Andrea Andersen, hvortil Sarah Klindt Juul tilføjer:

- Vores børn vokser op i en tid, hvor det er minoriteterne, der kommer til at definere, hvordan det skal være for resten af børnene. Regler er ikke vejen frem for vores børn. Vi skal have individer, som er i stand til at træffe selvstændige beslutninger, når de bliver større.