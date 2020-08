Håndsprit, plexiglas og "Mette F." - aflyst opera vender tilbage i corona-venlig udgave

Som så mange andre er også Esbjergs musikteater Den Ny Opera blevet ramt af coronaens følger og har måttet aflyse sommerens store operaproduktion ”Figaros Bryllup”.

Men publikum får alligevel et bryllup med masser af Mozarts musik. Nu hedder den bare "Resterne af et bryllup". Forstillingen er blevet afsprittet, har fået plexi-glas indført og ikke mindst mottoet 'HOLD AFSTAND'.

Lars Ole Mathiasen, operachef, Den Ny Opera i Esbjerg, lover både masser af Mozarts sang og musik - og tosserier. Foto: Finn Grahndin

Genforening med et corona-twist

Efter mange måneder med restriktioner er operaen - som endda bliver en del af en hel festival - en tiltrængt genforening af publikum og den levende musik. Operachef Lars Ole Mathiasen glæder sig.

- Der er en sult efter kultur, og vi glæder os meget til at få lov igen. Vi kan mærke, at det at synge og høre sang rører os og giver genklang, siger han.

Coronaen - og plexiglasset - sætter begrænsninger på Susanne og Figaros kærlighed. Foto: Finn Grahndin

Særudgaven af ”Figaros Bryllup” får også A Special Gueststar på scenen. Nemlig statsminister Mette Frederiksen, der truer med at lukke operaen ned. Det er dog Liv Oddveig Midtmageli, der pludselig holder pressemøde midt i operaen.

Tosserier og vildskab

Hvad Wolfgang Amadeus Mozart ville have sagt til denne corona-twistede opera, vides naturligvis ikke, men Lars Ole Mathiasen er nu ikke i tvivl.

- Han ville have elsket alle tosserierne og vildskaben, siger han.

Men Mozarts sang og musik glemmes ikke. På scenen står blandt andre også sangerne Henriette Bonde-Hansen, Jens Søndergaard og Lars Møller, som skulle have optrådt i den oprindelige forestilling.

Stjernepianisten Ulrich Stærk gør det ud for de 30 musikere, hvis tætpakkede placering i orkestergraven ville have forbrudt sig mod samtlige Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Jacob Næslund Madsen, souschef i Den Ny Opera:- Vi står klar som væddeløbsheste. Foto: Finn Grahndin

Afsprittet festival

"Resterne af et bryllup" er det første tilbud ud af en lang række. For Den Ny Opera står bag en hel (og garanteret afsprittet) festival. 15 forskellige arrangementer i løbet af 10 dage fra fredag - de fleste i Musikhuset Esbjerg - med alt fra fælles morgensang til himmelske toner og Mozarts glæde ved prutter.

Både han og operaens souschef, Jakob Næslund Madsen, ser festivalen 21.-30. august som en mulighed for at prøve nye formater og komme tilskuerne i møde med musikalske godbidder i uformelle rammer.

Som at se sin elskede igen

Sensommerens ”genåbningsfestival” slipper en opsparet begejstring løs hos de involverede.

Som Jakob Næslund Madsen udtrykker det:

- Vi har de her fantastiske kunstneriske kræfter, som er fulde af lyst og energi og klar som væddeløbsheste.

- Det bliver som at se sin elskede igen, siger operachef Lars Ole Mathiasen.

Fakta: Festivalen foregår i Musikhuset Esbjerg 21. - 30. august.

Dog med enkelte afstikkere til Ribe Domkirke, Ribe Kunstmuseum og Treenighedskirken i Esbjerg.

Billetpriserne ligger mellem 50 og 275 kr. Billetter fås via www.dennyopera.dk

