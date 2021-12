Her kan du gratis prøve at køre med elbus

Esbjerg kører foran

Det er Tide Bus A/S, der har vundet kontrakten hos Sydtrafik på kørslen i 10,5 år - altså frem til år 2032.

- Vi glæder os også til at høste en masse erfaringer med driften af elbusser over tid. Det skal bruges, når både Vejle og Koldings bybusser skifter til el i løbet af 2022, siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik.

Ros til snusfornuftigt indkøb

I brancheforeningen Dansk PersonTransport ser man meget positivt på Esbjerg Kommunes "snusfornuftige tilgang til indkøbet af de 29 busser".

- Man har forberedt sig godt ved forud at gennemføre en omfattende omlægning af bybusnettet i 2017 ligesom kommunen "nøjedes" med en kortvarig buskontrakt for at se tiden lidt an. På den måde kunne kommunen og Sydtrafik få bedre og billigere elbusser, end man ville kunne ved at slå til for to år siden, siger sektorchef Lasse Repsholt, Dansk PersonTransport.