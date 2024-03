Her veksler sårbare unge gaming til nye venskaber

Tør åbne op

I gaming-lokalet på Skjoldbo er der masser af plads til hyggesnak og venlige drillerier. Man fornemmer, at her føler de unge sig hjemme. Både de, der vil snakke, og de, der endnu har brug for at sidde lidt for sig selv.

- Jeg kan virkelig godt lide at være her. Her er trygt og godt, siger Casper Monberg.

- Med støtte fra både pædagoger og 'nørder' skaber vi et frirum, der giver de unge tryghed til at åbne op og tale om livets udfordringer. Vi anvender computerspillene både som det fælles interesseområde og som et pædagogisk redskab, siger projektleder Louise Gade Ellekrog fra KFUM’s Sociale Arbejde.