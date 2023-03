Sådan taler du med dit barn om gaming

Barnet eller den unge bør ifølge David Madsen kunne adskille gaming og lektier. Det kan være et problem, hvis barnet sidder ved samme computer, hvor der kan spilles. Midt i danskstilen kan der komme en notifikation: "Hey, din ven Robert sidder og spiller Counter-Strike" og en opfodring om at spille med.

En løsning kunne være at bruge en helt anden computer til at lave lektier. Alternativt kan man indrette et separat gamingrum. For tilgængelighed er nøglen. Kort sagt: Hvis noget er inden for rækkevide, bliver det brugt. Så hvis der står en slikskål tæt på, er der større sandsynlighed for, at man spiser af den.