Istekniker: Toptunet is til aftenens opgør

Siden kl.7 i morges har Flemming Woetmann haft travlt med kantfræser og ismaskine.

- Hele dagen har vi arbejdet på at gøre isen klar, så den er toptunet til i aften. Isen skal være kold, ren og med en glat overflade, siger han.

Danmarksmesterskabet i ishockey mellem SønderjyskE og Esbjerg Energy kan blive afgjort i aftenens kamp. Et udsolgt arena giver isteknikeren noget at se til i periodepausen.

- Vi er inde og vaske isen undervejs. Den skal gerne have en overflade på minus 5 grader. Når spillet er i gang, drengene er på banen og der sidder 4100 publikum på rækkerne, så går temperaturen helt op til minus 0,3 grader.

Og det er med en vis portion stolthed, at Flemming Woetmann er med til at sikre de optimale forhold for spillerne.

- Vi er som personale vildt tændte og klar. Det er fantastisk, at de drenge er kommet så langt, siger han.