Lars vinder pris for sine fotografier af Vadehavet - se billederne her

Lars Roed har også planer om at sende billeder fra Vadehavet ind til Dansk Fotografisk Forenings billedkonkurrence igen næste år. Han håber, at han kan lave et hattrick.

- Vi lever i et land, hvor vores fundament bygger på janteloven, så det kunne være fedt at bryde med det. At tage prisen for tredje gang ville være sindssygt, griner han.