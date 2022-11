Leder af kendt spillested bortvist og politianmeldt

Dertil er der allerede igangsat et intensivt strategiarbejde, hvor der i fremtiden vil blive fokuseret på Tobakkens primære aktivitet: Koncerter. Det er dog endnu uvist, hvilken fremtid Tobakkens øvrige tilbud som eksempelvis café og biograf står over for.

- Vi er i gang med at lave en plan for et bæredygtigt Tobakken, og hvad det betyder for vores andre tilbud, det kan jeg ikke sige endnu. Måske man kan kigge på, om det skal over i et andet kommunalt regi, men det er først noget, vi skal kigge på nu, siger Kristian Svarrer.

De seneste fem år har Esbjerg Kommune ydet et tilskud på lidt over fem millioner kroner om året til Tobakken, der derudover også har modtaget et årligt tilskud fra Statens Kunstfond på mellem 1,6 og 1,9 millioner kroner.