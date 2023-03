Lisa og Oliver fejrer billedkunsten sammen med resten af Danmark

De havde også forberedt sig på forhånd ved at lave hvert sit stykke kunst, der skulle samles til et stort.

Det indgår alt sammen som en del af den store fejring af billedkunsten, der sker på tværs af hele landet.

Fejl er velkomne

En af de ting Birgitte Ørom håber, eleverne vil tage med hjem er, at det er okay at lave fejl.

- Der er så mange børn, der synes, at noget blev tegnet forkert, eller spørger 'må jeg låne et viskelæder?'. Men her må man arbejde konstruktivt med fejlen, siger hun.