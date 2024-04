Mor og datter er på samme landshold i fremadstormende sport

Selvom hun efter et lille års pause fra landsholdet har skulle spille sig tilbage på holdet, så glæder hun sig trods alt over, at hun dyrker en sport, hvor man kan være væk et år og alligevel komme tilbage og være på nogenlunde samme niveau.

Det var endnu en af de situationer, hvor det for Line Kristiansen er en stor fordel at have sin mor ved sin side, der havde stor forståelse for situationen og støttede sin datter gennem forløbet.

Da hun droslede ned for dartaktiviteterne, blev der dog plads til noget andet i hendes liv for en stund.

- Det var hårdt, men jeg oplevede også at have ungdommen sammen med mine veninder. Jeg gik nok også lidt mere i byen, end jeg plejede at gøre, men ja så har jeg også oplevet det, siger hun og slår fast, at hun på trods af det foretrækker en dagligdag, hvor dart fylder mere end fester og byture.

En sidste fælles drøm

Når Henriette Honoré kigger tilbage på de seneste år, glæder hun sig over alle de oplevelser, hun har haft sammen med sin datter inden for dartsporten, og så har hun en enkelt drøm, som hun håber, de kan nå at udleve sammen.

- Vi har faktisk nået rigtig meget sammen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev danmarksmestre i double, det har vi ikke prøvet endnu. Nu er det snart ved at være Lines tur til at prøve nogle ting uden mig, og det har jeg det faktisk rigtig fint med, fortæller Henriette Honoré.