Landsholdsspiller mærker stigende interesse for sin sport

Hos Dansk Dart Union ser elitechef Carsten Jeppesen flere årsager til den stigende tilslutning til sporten.



- Vi er blevet promoveret inden for de seneste 10 år med meget tv-præsentation. I kombination med det er der flere og flere, der har fundet ud af, at det er rigtig, rigtig hyggeligt at komme ud og hygge sig med andre samtidig med, at man spiller, fortæller han.



Den mangeårige dartspiller, Henriette Honoré, håber dog ikke, at dartsportens udvikling stopper her.

- Jeg håber, at det stadig vækster, og så håber jeg, at sporten på sigt kan blive en OL-disciplin, siger hun.