Næste uge bliver god for dig, hvis du hedder Jacob med c

Hvis du hedder Jakob med k, behøver du nok ikke læse videre.

For i den kommende uge er der fordele i Ribe til alle med fornavnet Jacob, stavet med c.

Fordelene kommer fra Jacob A. Riis Museum, som vil brande museet på en anderledes måde.

Det skriver museet i en pressemeddelelse.

Ideen kom fra eventkoordinator Mathias Poulsen, der havde oplevet et arrangement på Roskilde Festival for personer, der hed Rasmus. Han foreslog et lignende tiltag overfor sin chef, Svanborg Kristinsdóttir.

- Ideer som dem her vil jeg rigtig gerne give plads. De skal prøves af, og allerede nu er vi kommet rigtig langt takket være den fine opbakning fra byen, siger marketingsleder for Sydvestjyske Museer, Svanborg Kristinsdóttir.



I ugens løb vil man få alt fra gratis entre til nogle af byens øvrige museer samt få skiftet batteri på sit ur. I samarbejde med flere af byens butikker er det blevet til 12 goder i uge 18.