Nu begynder arbejdet i Esbjerg fB

Det skriver klubbens nyvalgte bestyrelse i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen er straks gået i gang med at sikre, at der også kan løbe et konkurrencedygtigt fodboldhold ind på Blue Water Arena, når sæsonen 2024/2025 sparkes i gang.



- Jeg er sikker på, at rigtigt mange EfB-fans er spændte på at høre mere om planerne for EfB i den kommende tid. Der forestår en opgave med at få tegnet kontrakter, sikre en licens til divisionsfodbold og skabe ro omkring det sportslige setup i klubben. Det er helt afgørende, at spillertruppen får ro til at tænke på fodbold, så vi kan sikre oprykningen til 1. division, siger Flemming Enevoldsen, nyvalgt bestyrelsesformand i EfB Elite A/S.